Sokatmondó jelekkel üzent Molnár Gusztáv felesége, ennek egy életre nyoma marad

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, Fazekas Vivien nemrég bejelentette: elválik színész férjétől, Molnár Gusztávtól. A botrányba keveredett színész alkoholproblémái miatt vonult be az elvonóra, rövid idő után pedig el is hagyta az intézményt. A kezelés ideje alatt Vivien súlyos dolgokra jött rá – ez lehetett az a pont, hogy az édesanya a válás mellett döntött.

Molnár Gusztáv a friss botrány után közösségi oldalán könyörgött felesége bocsánatáért, ám arra Vivien egyértelműen elutasító reakciót adott. Minden bizonnyal az édesanya most a továbblépésen, egy új, jobb folytatáson dolgozik. Erről árulkodik Vivien friss Instagram-fotója is, pontosabban a beszédes mosolyt kommentáló képleírás.

Nincs olyan nagy probléma, amit egy mosollyal ne lehetne megoldani… #summer #sunshine #smile #newtatoo #birds

– írja Vivien, aki valóban ragyogóan fest friss fotóján, amelyen a hashtagek között feltűnő „new tattoo”, vagyis az új tetoválás is jól látható.

Beszédes motívum

Vivien új tetoválása három kismadarat ábrázol, amelyek egy tetoválóművészek részére készült weboldal szerint meglehetősen mély jelentéssel bírnak. Mint írják,

a három repülő kismadár a pozitivitást, a szabadságot, és a nyomás alóli felszabadulást jelképezik. Egy olyan szimbólum, ami arra készteti viselőjét, hogy ne aggódjon a múltban történt események miatt, a dolgok idővel úgyis jóra fordulnak.

Nos, ha új tetoválásával Vivien valóban ezekre az érzésekre szeretné emlékeztetni önmagát, akkor bizonyára jó úton halad egy új, boldog élet felé.