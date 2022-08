L.L. Junior: Gyűlölöm a konfliktusokat, ha harag van a levegőben

Először engedett be L.L. Junior stábot az otthonába, mióta Körtvélyessy Kinga, a zenész felesége elköltözött közös fészkükből. A gyönyörű mediterrán növények között igazi hacienda érzetét keltve, a hegyoldalban található, mediterrán stílusú házában fogadta Junior a Bors stábját. Az énekesnél a kubai zene, a spanyol mentalitás, a szivaron át a pálmafákig minden megtalálható, azonban már az exkluzív beszélgetés elején kiderült, mi hiányzik Juniornak: az otthon melege.

Az énekes elárulta, noha kifejezetten temperamentumos természet, bizony Kinga sem különb.

– Mindenki azt hiszi, hogy én vagyok a veszekedős, ilyen a vérem. Ráadásuk félig roma gyerek is vagyok, így szenvedélyesen élem meg a vitákat. De hallanátok egyszer Kingát vitatkozni! – nevette el magát az énekes, hozzátéve:

– Gyűlölöm a konfliktusokat, de azt gyűlölöm a legjobban, ha harag van a levegőben, én vagyok az, aki nem bírja, és véget vet ennek gyorsan.

A legfontosabb kérdés persze az: hányadán áll most L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga kapcsolata? A zenész többek közt ezt is tisztázta, így erről is olvashat a hétfőn megjelenő Borsban! Keresse az újságosoknál!