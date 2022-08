Lelki állapotáról vallott Molnár Gusztáv felesége, így van most

Másfél héttel a válás bejelentése után sem könnyű az élet Fazekas Vivien számára. Az édesanya akkor jelentette be, hogy másfél év házasság után elhagyja férjét, Molnár Gusztávot. A színész köztudottan hosszú ideje küzd alkoholproblémákkal, emellett pedig bipoláris zavarral is diagnosztizálták. Miután Gusztáv úgy döntött, hogy elhagyja az elvonót, a felesége úgy döntött, nem tűri tovább az áldatlan állapotot, kiváltképp, mert a férje érzelmileg is terrorizálta.

Jóllehet, az utóbbi napokban úgy tűnt, Vivien megkönnyebbült és készen áll az új, nyugodt életre, a közösségi oldala legutóbbi bejegyzéséből kiviláglik, hogy nehezen viseli az őt ért nehézségeket – szúrta ki a Ripost.

Csak azért, mert jól viseli, még nem jelenti azt, hogy nem is nehéz

– osztotta meg az örökérvényű bölcsességet a 24 órán át elérhető Instagram-történetében Vivien.