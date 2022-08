Kulcsár Edina elárulta, miért a gyerekek nélkül nyaraltak G.w.M-mel Zakynthoson

Rövid időn belül két külföldi vakáción is részt vett Kulcsár Edina. Párjával, G.w.M-mel Görögországban nyaralt, majd két gyermekével valamint édesanyjával és az egyik kolléganőjével is odalátogatott.

– Mind a két nyaralást néhány nap alatt szerveztem le. Márknak rengeteg fellépése van, ami miatt nehezebb tervezni, de sikerült Zakynthoson lefoglalnom egy last minute utazást négy napra. A gyerekeknek volt két hét szünetük ovi-bölcsi tekintetében, így az apukájukkal felosztottuk ezt az időszakot, Márkkal pedig úgy gondoltuk, hogy hasznosan töltjük azt az időt, amikor a kicsik nincsenek velünk. Abszolút tökéletesre sikerült a pihenés, de jó volt hazatérni, mert a gyerekek is nagyon hiányoztak, és a munka is várt már – árulta el a Metropolnak Kulcsár Edina.

A hotel, ahol megszálltak, csendes volt és nyugalmas, így mindketten feltöltődve érkeztek haza. Edina a gyerekekkel is visszatért Görögországba, Medox és Nina először ültek repülőgépen.

– Úgy érzem, pont jó életkorban kapták ezt az élményt, mert kisebb korukban talán nem élvezték volna ennyire. Mivel két aktív gyerekről van szó, anyukám és a barátnőm is elkísértek, aminek köszönhetően felváltva pihenhettünk egy kicsit a gyerekek mellett. Jó volt együtt lenni, a kicsik is nagyon élvezték a nyaralást, a repülőgépen pedig elképesztően jól viselkedtek. Medinek annyira tetszett az az érzés, amikor felszállt a repülőgép, hogy felkiáltott: “Anya, ezt még egyszer!” – mesélte nevetve Edina. – Rengeteg programon vettünk részt és bár az utóbbi években nem igazán engedtem meg magamnak a pihenést, a jövőben igyekszem kicsit megengedőbb lenni magammal is. Ami pedig még fontosabb, hogy sok-sok élményt adhassak a gyermekeimnek!