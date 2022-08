Kiderült, miért kötözték le a kórházban Tóth Andit

Félrement az infó, miután több felvétel is készült Tóth Andiról egy kórházban. Az énekesnő orrából csövek lógtak ki, le volt kötözve egy ágyhoz, és még a szája is be volt ragasztva. Sőt, szívmonitorra is rákötötték.

A felvételeket látva többen aggódni kezdtek Tóth Andiért, aki Instagram-sztoriban jelentkezve tisztázta a helyzetet.

Kicsit félrement az infó. Bár kiírtam, hogy forgatunk… Szóval csak a klipforgatás kedvéért voltam kórházban, nincs baj!

– mondta az énekesnő.