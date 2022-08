Kelemen Anna drogos múltjáról vallott: Masszívan kokainoztam

Lakatos Levente klubja című podcast műsorában vendégeskedett Kelemen Anna. Az egykori Playboy nyuszi meghökkentő dolgokat mesélt a múltjáról. Többek között arról is szó esett, hogy volt időszak, amikor komoly függőségben szenvedett: a drog rabja volt. Olyannyira, hogy előfordult, két nap alatt 7-8 gramm kokaint is elfogyasztott. Főleg azokban az időkben, amikor sokszor szerepelt a médiában, amikor felnőttfilmes szerepeket vállalt, és amikor hullámvölgyeket élt meg.

Azokban az években, amikor szerepeltem, akkor én masszívan kokainoztam. Tehát hétköznaponként, ezt úgy kell érteni, és egyedül is.

Nem úgy, hogy elmegyünk péntek este bulizni, és akkor iszunk, meg egy kicsit... az nem az én műfajom volt – mesélte őszintén Anna, aki ma már nem él az illegális szerrel.

A beszélgetésben felidézték a karrierje kezdetét is, arról az időszakról, amikor paranoid gondolatok kínozták, és azt is elárulta, hogyan is kapta ő az Annácska nevet.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg: