Horváth Éva: Nagyon hiányzott Magyarország!

Mennyi bátorság vagy kíváncsiság kell ahhoz, hogy két kisgyerekkel nekivágjunk a nagyvilág egy olyan szegletének, amely teljesen különbözik az otthonunktól? Éva és a párja már egy ideje tudatosan készültek erre a nagy kalandra – a hot!-nak elmesélte, milyen változásokat hozott Bali a családjuk életébe.

„Mindkét helyen megtaláljuk saját magunk boldogságát”

Amikor kislányként arról ábrándoztál, hogy mi leszel, ha nagy leszel, el tudtad volna képzelni, hogy két gyereked lesz, és az Istenek szigetén fogtok élni mindannyian?

Kislányként balett-táncos vagy állatorvos szerettem volna lenni, akkor még nem járt az eszemben olyasmi, hogy kétlaki életem lesz. Egy ideje tudatosan készültünk a háttérben; ha nem is kommunikáltuk, de már minden ki volt építve ahhoz, hogy kiköltözzünk. Olyan életre szeretnénk berendezkedni, hogy mindkét helyen megtaláljuk saját magunk boldogságát.

A YouTube-csatornádon rendszeresen beszámolsz a kinti mindennapjaitokról, láthatóan laza vagy és kiegyensúlyozott. Mennyire más az élet Balin?

Itthon is el tudom engedni magam, azért jöttünk most haza pár hétre. Nagyon hiányzott Magyarország. Balin másfajta az élet, az emberek nyugodtak, kiegyensúlyozottak. Egyvalami stresszeli őket, de az nagyon: a forgalom! Mindent ráérősen csinálnak, de valamiért vezetéskor nagyon türelmetlenek. Azt mondják Baliról: ott vagy megszoksz, vagy megszöksz. A munkamoráljuk például teljesen más: ha szent ceremónia van, egyszerűen nem mennek dolgozni az emberek. Az pedig hetente háromszor is megtörténhet! Ilyenkor otthagynak csapot, papot, építkezést, mindent.

Alex augusztusban lesz egyéves. Mennyiben változtatta meg az életedet a második gyerek?

Két gyerek nem csupán dupla terhet jelent, hanem sokszorozódik! Szerencsére nagyon jól megosztjuk a teendőket. Apaúr leginkább Kristóffal van: a terhességem alatt is, amikor Alex nagyon pici volt, és most is. Kristóf már teljesen apás lett, Alex pedig anyával van. Nyáron szétválunk egy rövid időre, mert a nagyfiam augusztusban elkezdi kint az iskolát. A párom nélkül nem is tudnám csinálni, mert ember tervez, Alex végez: most épp úgy döntött, hogy 0–24-es kisbaba.

A teljes interjút keresse a hot! legfrissebb számában!