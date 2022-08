Évtizedeket fiatalodik Korda György a SZIN-en

Úgy látszik, már hagyomány, hogy az ország “Gyuri bácsija” a nyári fesztiválszezon legnagyobb záróbuliján, a SZIN-en idéz fel napjaink ismert zenekarával egy korai Korda slágert. Tavaly a Carson Coma csapatával közösen a Nem vagyok ideges című, 1963-ban született tvisztet adták elő frenetikus sikerrel.

Fantasztikus érzés olyan fiatalokkal együtt zenélni, akik annyi idősek most, mint én voltam a dal megszületésekor

– mondta akkor a legenda.

Az biztos, hogy a Korda-slágerek időtállóak, ezt bizonyítja az is, hogy a Blahalouisiana a Mondd, hogy szép volt az este című, bakeliten 1974-ben megjelent dalt is műsorára tűzte, amit a SZIN-en is előad a zenekar, természetesen a Korda György közreműködésével.

Én a SZIN-en évtizedeket fiatalodom, kértem is a szervezőket, hogy legyen ebből hagyomány, hogy évente énekelhessek egy-egy fiatal csapattal Szegeden. Az orvos se tudna jobbat felírni

– mondta a hazai tánczene doyenje.