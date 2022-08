Eldurvult L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga válása, ezt üzente feleségének az énekes

A hónap elején egy udvarias nyilatkozatban tudatta a világgal L.L. Junior, hogy végleg véget ért a házassága Körtvélyessy Kingával. A zenész második felesége már el is költözött a közös otthonukból, és bár békében intettek búcsút egymásnak, egyikük sem tervezi az újrakezdést.

– Brutálisan hangzik, de Kingával mi egymást lelkileg kivéreztettük, és mielőtt mindketten jobban sérültünk volna, egymást tisztelve és a gyerekek érdekeit szem előtt tartva, elengedtük a dolgot.

Úgy véltük, jobb így, mint balhésan, veszekedve élni

– mondta akkor Junior a Borsnak.

Nyilvánosan borította ki a bilit Junior

A hír megjelenése után nem sokkal aztán bonyolódni kezdett a történet, és egyre inkább úgy tűnik, hogy ez az elválás mégsem volt olyan barátságos...

Előbb arról szóltak és szólnak ma is a hírek, hogy az énekes összejött Dárdai Blanka, BRENKA művésznevű énekesnővel, amit egyébként a mai napig tagadnak a felek, aztán szerda este robbant az igazi bomba: L.L. Junior egy dühös hangvételű Instagram-posztban – amit azóta ugyan törölt, de az interneten mindenhol fellelhető – borította a szennyest a gyanútlan közönsége elé. Itt egy cseppet sem finomkodott:

– Az Insta és a timewasting (felesleges időtöltés - a szerk.) Reddit kommentek olvasása helyett a kanapéról kellett volna felállni néha és a családdal törődni vagy legalább velem együttműködni! Most hagyjuk abba az áldozati szerepjátszást, és a kamu kulturális különbségeket kérlek...Inkább élvezd az új Range Rovert és óvd a lányom a bulvár fogyasztásától, mert elég rossz példák vannak a közvetlen közelében...Ezzel itt és most le is zártam. (mondjuk már egy hónapja megtettem 12 hónap próbálkozás után) Hogy az embereknek mennyi idejük van… – írta L.L. Junior a hivatalos Instagram -oldalának sztorijába, amit körülbelül egy óra után letörölt.

Az énekes eddig sosem beszélt ilyen stílusban nyilvánosan

Közösségi oldalakon terjednek a pletykák

A kiborulását valószínűleg Körtvélyessy Kinga posztja okozta, volt párja ugyanis egy rövid, de annál sokatmondóbb posztot tett ki szintén az Instagramjára: „Mindenből felállok.”

Hogy pontosan mit akart ezzel üzenni, azt nehéz megfejteni, lehet, hogy a rossz kapcsolatból való kilépésre utalt, esetleg arra, hogy emelt fővel lép tovább még akkor is, ha a különböző közösségi oldalakon érdekes kommentek láttak napvilágot a napokban. A bejegyzések fiatal nőktől származnak, és jellemzően arról szólnak, hogy milyen bulikban látták a híres zenészt, és miket csinált ott… Hogy ezek a pletykák igazak vagy sem, azt nem tudni, az viszont valószínű, hogy eljutottak Kingához is a hírek, aki ettől dühbe gurult.

Nehéz kitalálni, hogyan folytatódik tovább a történet. Körtvélyessy Kinga mindenesetre hallgat, a Bors megkeresésére nem kívánta kommentálni a történéseket, ahogy L.L. Junior sem beszél egy nappal a nyilvánosságra hozott posztja után. Megkereséseinkre sem reagált.

Napra pontosan egy évvel ezelőtt szakítottak először

Körtvélyessy Kinga és L.L. Junior 2021 augusztusában jelentették be először, hogy különköltöznek, mert nem működik a kapcsolatuk. Akkor – bár keveset nyilatkoztak az okokról – arra engedtek következtetni, hogy a kulturális különbség volt az elválás oka, Kinga ugyanis nem szerette volna gyakorolni a roma szokásokat, melyekhez L.L. Junior viszont ragaszkodott.

A házaspár még párterápiára is járt, és bár mindketten fogadkoztak, hogy igyekeznek helyrehozni a házasságukat, a jelek szerint nem jártak sikerrel.