Elárulta a titkát Kökény Attila

Kökény Attila szorgalmasan gyakorol a Dancing with the Stars harmadik évadára. Az énekes úgy véli: csak érzelmekkel megtöltve lesz egy koreográfia igazán tökéletes. Párjával, Mikes Annával már túl vannak az első próbákon. Kökény Attila még csak ismerkedik a különböző táncokkal, de már most nagyon élvezi a munkát.

Még nagyon fárasztóak az edzésnapok, most még nagyon kemények, izomlázam is van bőven. Minden porcikáját megmozgatja az embernek a tánc. Hetente többször van próbánk, ilyenkor 2,5-3 óra kemény munka van, de szerencsére nincs hiány sikerélményekben sem, ami nagyon motiváló. Hétvégén pedig természetesen a fellépések sem maradnak el

– nevetett fáradtsággal a hangjában Attila, aki azt már most meg tudta mondani, hogy maximalista lévén a cél nem más mint a dobogó legfelső foka és minden feladatra készen is áll a cél érdekében. A titkát is elárulta, hogy szerinte, miért lesz egy táncból igazán élvezetes kűr, amitől majd a nézőknek is elállhat a szava.

– Szerintem a tánc nem csak a koreográfiából áll, a szenvedélynek is helye van különben nem lesz az igazi. A táncot nem lábból kell igazán táncolni, hanem a szíveddel, benne kell lennie az érzelmeknek is, különben nem ér semmit – mondta komoly hangnemben.

Attila azt is elmondta, hogy a szívéhez két táncstílus áll közel: a tangó és az angolkeringő. De egyetértett abban, hogy a dinamikusabb latin táncok is illenek a személyiségéhez.