Egyre komolyabb a helyzet, Marsi Anikó után Palik László is szintet lép új kedvesével

Már lassan egy éve tart a románc Palik László és új kedvese, Petra között. A műsorvezető exfelesége, Marsi Anikó már gyűrűt is kapott új szerelmétől, Gábortól, most pedig nagyon úgy fest, hogy Palikék kapcsolata is szintet lép. A páros ugyanis már gyakorlatilag összeköltözött – írja a Blikk.

– Eleinte Laci és ügyvéd kedvese is óvatos volt, hiszen mind a ketten épp csak túl voltak a házasságukon, válófélben voltak, és egy ilyen keserű tapasztalat után mindenki kétszer is meggondolja, hogy újra elköteleződjön-e. Mostanra azonban kiderült, a kapcsolatuk kiállta az idő próbáját, egyre mélyebbé vált, ma már együtt is élnek – árulta el egy, a tévéshez közelálló informátor a lapnak, hozzátéve: a pár élvezi a jelenlegi helyzetet, minden idejüket együtt töltik.

– Laci és Petra közösen tervezik a jövőt, de arról nem tudok, hogy az esküvő szóba került-e már közöttük. Úgy tűnik, bizonyos mértékig Laci kedvese még szeretné megőrizni a függetlenségét, ezért a lakását egyelőre nem adta fel. Ez a külvilág számára egyfajta menekülőútnak tűnhet, de inkább arról lehet szó, hogy egy ingatlan mindig anyagi biztonságot jelent.

Az biztos, hogy mindketten úgy érzik, megtalálták egymásban az igazit

– tette hozzá a bennfentes, aki szerint műsorvezető új párja remekül kijön Palik fiaival, ahogy a tévés is hamar megtalálta a hangot párja gyermekével, ami nem csoda, hiszen a srácok egy iskolába járnak.