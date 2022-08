Dundika elárulta, Majka mennyi időt tud a gyerekeikkel tölteni

Július végén Majoros Hajnalka, vagy ahogy sokan ismerik régebbről, Dundika Insta-oldalán jelentette be: egy évből 51 hét a gyermekeié, egyet viszont nélkülük tölt el. A nyaralás híre azonban sokakat kiakasztott, mondván: egy édesanya legyen az év minden pillanatában édesanya.

Hajni ennek kapcsán tisztázta: imádja a fiait, de ha velük nyaral, az csak a gyerekeknek kikapcsolódás, neki nem. Épp ezért volt, van szüksége egy kis énidőre is.

– Amikor a családdal megyek el vakációzni, igazából a gyerekeket nyaraltatom. Imádom a fiaimat, Marcit és Olit, de az nem pihentető, ha folyton rájuk figyelek, mikor éhesek, mit szeretnének csinálni, milyen nyűgjük van éppen. Amikor viszont a barátnőimmel megyek el pihenni, az teljesen más. Már a bepakolásnál érzem, hogy ez most rólam szó majd. Azt gondolom, attól még, hogy feleség és anya vagyok, ugyanúgy magamra is kell gondolnom. A lányokkal pedig kialakult az a rendszer, hogy mindenki azt csinálja ilyenkor, ami számára a legjobb időtöltés, nincsenek kötelező programok – mesélte a Blikknek.

Ki vigyáz Dundika és Majka fiaira?

Jogosan merülhet fel sokakban a kérdés: ismerve Majka feszített menetrendjét – koncertek, tévéműsorok felvételei – vajon kire bízzák ilyenkor a gyerekeket? A rappernek mennyi ideje van a gyerekekkel lenni?

Majkának rengeteg fellépése van, ennek ellenére igyekszik a gyerekeivel is a lehető legtöbb időt tölteni Fotó: Kiss Annamarie

– Peti édesanyja már nincs köztünk sajnos, pedig biztos vagyok benne, akár egész nyáron szívesen vigyázna az unokáira. Az én anyukám pedig ritkán ér rá, hogy a gyerekekkel tudjon lenni. Viszont lassan hat éve van segítségünk, egy bébiszitter, akit már családtagként kezelünk, és a gyerekek is imádják, nálunk ő a pótnagymama. Peti pedig igyekszik ilyenkor még többet itthon lenni. Most ez jól sikerült, többször is elvitte őket különböző programokra, amiken szerencsére az anyukám is részt tudott venni – mesélte a lapnak Hajni, hozzátéve:

– Peti igyekszik úgy szervezni a fellépéseit, hogy minél több időt tudjon eltölteni a fiaival. Marci már tízéves, Oli pedig hat és fél, és mindketten igénylik az apjuk társaságát.

Viszont arra különösen odafigyelünk, hogy megértsék azt, ha Peti vagy én, esetleg mindketten, kimaradunk pár napra.

Egyébként a feleség azt is elárulta: a gyerekekkel együtt el szoktak menni Majka budapesti koncertjeire, ilyenkor pedig rendkívül jót buliznak.