Váratlan fordulat történt Majka elmaradt 8 milliós koncertjének ügyében

A tény már önmagában okot adott a közönségnek a felháborodásra, a helyzet furcsaságát pedig csak tetézte, amikor megtudták, hogy Majka helyett egykori társa, Curtis lép a színpadra. A rapper elmondása szerint azért vállalta el a felkérést, mert szerette volna menteni a helyzetet, és egyúttal segíteni Petinek, hogy a közönsége kevésbé vegye zokon a történteket.

A fehérgyarmati önkormányzat nagyon hálás Curtisnek, amiért megmentette az estét, bár az ügy még nem ért számukra véget. Dr. Péter Csaba polgármester a Borsnak elmondta, hogy Majoros Péternek és a csapatának előre kifizették a teljes gázsit, amely 8,1 millió forint volt.

Majka úgy véli, semmi meglepő nincs abban, hogy előre felvették a pénzt, mivel minden hazai nagyzenekarnál ez bevett szokás. A polgármesternek azonban el kell számolnia ezzel az összeggel, és mint mondta, a településért felelős vezetőként nem teheti meg, hogy veszni hagyja az önkormányzat pénzét úgy, hogy cserébe semmit sem kapnak a lakosok, ezért jogi útra tereli az ügyet.

– Majka tegnap felhívott, abban maradtunk, hogy gondolkodik rajta, milyen lehetőség van a történtek orvoslására. Nem volt sárdobálás, nyilván mindenki megpróbálta a maga igazát bizonyítani, de nem a háborúskodás, hanem a megegyezés a cél. Várom, hogy jelentkezzen, addig nyilvánvalóan nem teszünk jogi lépéseket. Bízom benne, hogy valamilyen megoldás születik közöttünk és hamarosan kiderül, hogy hibázott-e valaki és ha igen, ki tartozik felelősséggel az okozott kárért – kezdte a Borsnak dr. Péter Csaba, és hozzátette, amennyiben Majka nem hibázott, jogosan tart igényt az összegre.

Fehérgyarmat polgármestere vallja, hogy a szerződést be kell tartani, ha a hang- és színpadtechnikáért felelős emberek hibáztak, akkor egy különleges helyzet áll elő: ebben az esetben más módon kell kárpótolni az embereket.

– Elgondolkodtunk azon Majkával, hogy esetleg mégis koncertet adnának nálunk. Megmondom őszintén, vegyes érzelmek vannak bennem is emiatt a történtek fényében. Nem szerencsés dolog, hogy a médiában megy az adok-kapok és azt sem tudom, hogy az emberek hogyan fogadnák ennek hírét. Mindenre nyitottak vagyunk, ha Majka felajánlja, hogy egy koncerttel kárpótolja a közönséget, állunk elébe. Az önkormányzatnak ez már így is veszteséges, még egy műsor még több pénzbe kerül, mert a technikai feltételeit is újból biztosítani kell – jelentette ki a polgármester, aki kíváncsian várja, hogy milyen megoldást kínál fel végül a rapper a mindenki számára kényes ügy lezárása érdekében.

– Olyan megoldás kell, ami mindenkinek jó, mert a másik két vállalkozás, a hang- és színpadtechnikáért felelős emberek is várják a gázsijukat. Addig nem fogok tudni fizetni a vállalkozóknak, ameddig nem derül ki, hogy ki hibázott és ez borzasztóan kellemetlen nekünk – zárta gondolatait a polgármester.