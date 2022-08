Dancing with the Stars: Zimány Linda elárulta, ettől fél a legjobban

Zimány Lindának hatalmas kihívást jelent az ősszel induló Dancing with the Stars, hiszen a szenvedélyt és érzelmeket a mozgással kell kifejeznie Bőgi Dénes profi táncos oldalán. A modellnek saját bevallása szerint is nagyon nehéz megmutatnia érzékenyebb, szenvedélyesebb oldalát, amit még a rajongói sem láttak, csak nagyon minimális mértékben.

Ez volt a legnagyobb félelmem a műsorral kapcsolatban, hogy érzelmileg meztelenre kell majd vetkőzni a színpadon. De ahogy megismertem a Dinit, és látom, hogy emberileg ugyanazt a lelki vonalat képviseli, mint én titokban. Persze ezt nagyon kevesen tudják rólam, így azt gondolom, hogy ebben is tud majd nekem segíteni a partnerem. Az életem egyik legnagyobb élménye, vágya lenne, ha ez sikerülne, mert érzem, hogy elő akar törni – kezdte Linda a Borsnak.

Hatalmas megpróbáltatás lesz ez a modell számára, hiszen egy ilyen gátat legyőzni minden ember számára nagyon nehéz. Linda tisztában van azzal, hogy mennyit kell majd küzdenie, de örömmel vállalja és ebben nagy segítségre van partnere, Bődi Dénes.

– Nagyon nehéz lesz, mert tudatosan nem engedem be az embereket közösségi oldalaimon sem a mindennapi életembe. Nyilván vannak pici, apró idézetek, amelyekkel megfogalmazom a véleményemet, de van bennem egy határ, amit majd át kell lépnem. Ebben bízok, hogy majd a tánc segít abban, hogy kimozdítson. Bízom benne, hogy ez a jellemfejlődésem majd a magánéletemre is kihat és nem csak a parketten, de a mindennapokban is hasznát veszem – mesélte a terveit a jogászként is tevékenykedő Linda, aki a táncok közül legjobban a latin táncokat várja.

Mint fogalmazott, szeretne igazi szőke latina lenni, így is kicsit visszaidézni a gyermeki emlékeit, amelyeket a Dirty Dancing adott neki.