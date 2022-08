Botrány a Strand Fesztiválon: Úgy tűnt, hogy Tóth Andi cserbenhagyta a közönségét

A sokak által kedvelt énekesnő a különc stílusával sokaknál kiveri a biztosítékot, de tény, hogy sok előnye is van annak, hogy ő nem áll be a sorba. Nem akar mindenáron mindenkinek megfelelni, önmagát adja akkor is, ha ez a többségnek nem tetszik.

Most olyasmivel borzolta a kedélyeket, aminek valójában nem ő az okozója. A rajongói számára úgy tűnt, Andit hamarosan a Strand Fesztivál színpadán látják viszont, ezért csalódás volt a számukra, hogy kedvencük mégsem lép fel.

Ez az eset nem összetévesztendő a Majka- vagy a ByeAlex-féle botránnyal, Andinak esze ágában sem volt cserbenhagyni a közönségét. Éppen ellenkezőleg, őt vágták át és hozták kellemetlen helyzetbe.

“Írtátok és láttam is a plakátot, hogy ki vagyok írva a Strand Fesztre, de az van, hogy én nem vagyok oda lekötve, nem leszek ott. Volt róla szó 3 nappal ezelőtt, amikor megláttuk az első plakátot, akkor beszéltünk velük és mondták, hogy ingyen, 1-2 dal erejéig menjek el. Ezt mi visszautasítottuk, mert nyilván ha mindenki más ki van fizetve, akkor ez számomra megalázó. Ettől függetlenül továbbra is osztották a plakátokat…” - magyarázta Andi, aki sajnálja a rajta kívülálló okok miatt kialakult kellemetlen helyzetet.