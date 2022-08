Aggasztó hírek érkeztek Molnár Gusztávról

Se barátaim, se családom, se feleségem, egymagam kell megoldanom, hogy leszokjak az alkoholról. Rettenetesen hiányzik Vivien, de megértem, hogy elhagyott. Amikor összejöttünk, sikeres, határozott, magabiztos színész voltam, ő pedig végignézte, ahogy leépülök. Neki is be akarom bizonyítani, hogy meg tudom csinálni és azoknak is erőt adnék, akik hasonló problémákkal küzdenek