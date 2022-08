A remény szimbóluma: Olivia Newton-John korábban kétszer is legyőzte a halált

Olivia Newton-John több mint három évtizeddel ezelőtt a harcok és a remény szimbólumává vált, amikor őszintén megosztotta a mellrákkal kapcsolatos küzdelmeit, sőt, még egy alapítványt is létrehozott.

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

A színésznőt még 1992-ben, 44 éves korában diagnosztizálták a súlyos kórral, amiről mindig is nagyon nyíltan beszélt. Beleértve a kezeléseket is, ami magában foglalta az orvosi marihuána használatát. A kórt végül sikerült legyőznie, majd 2013-ban is, azonban 2017-ben újra visszaesett, amiről két évvel ezelőtt így nyilatkozott:

„Olyan régóta az életem része ez a betegség. Régóta éreztem, hogy valami nincs rendben. Nyugtalanító, hogy vajon mikor jön vissza újra, de azt gondolom, hogy le tudom győzni.”

Bár a halála okát egyelőre hivatalosan még nem közölték, a Grease Sandy-jének egyik közeli ismerőse elmondta, a színésznő 30 év után elvesztette a harcot a rákkal szemben. A világsztárt régóta foglalkoztatta ez elmúlás gondolata. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy férjének már korábban meghagyta, nem akarja, hogy halála után bárki virágot vegyen az emlékére. Inkább mindenkit arra biztat, hogy inkább adományozzon az alapítványának, amely növényi alapú gyógyszerekkel és a rák holisztikus kezelésével kapcsolatos kutatásokat támogat anyagilag.

Newton-John halálának híre természetesen John Travolta fülébe is eljutott, a színész szívszorító sorokkal búcsúzott Grease-béli partnernőjétől.

„Drága Oliviám, sokkal jobbá tetted mindannyiunk életét. Hihetetlen hatást gyakoroltál rám. Nagyon szeretlek. Találkozunk az úton, és újra együtt leszünk. A tiéd voltam az első pillanattól kezdve, amikor megláttalak, és mindörökké! A te Dannyd, a te Johnod”

- írta a gyászoló Travolta.