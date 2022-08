Emlékszel még A klinika Christa nővérére? Így néz ki 34 év után

Hazánkban is óriási sikereket ért el A klinika című NSZK tévésorozat, amit az elmúlt években több tévécsatorna is ismételt, például a TV2, a Story4 vagy az M3. Eredetileg 1988-ban vetítették Magyarországon. A klinika 1985 és 1989 között futott az NSZK-ban. Glottertalban játszódott, és 28 milliós nézőszámával óriási nézettséget produkált. Készült belőle egy külön rész, és két film is.

A klinika a Kórház a város szélén (Nemocnice na kraji města) című sikeres csehszlovák sorozatra adott német válasz. Szellemi atyja Wolfgang Rademann. A baden-württembergi Glottertal területe a klinika külső helyszíneként szolgált a sorozat forgatásához, a belső jeleneteket Hamburgban rögzítették, a professzor háza pedig a fekete-erdei Grafenhausenben található.

Brinkmann professzor és csapata sokak szívébe belopta magát, a széria női főszereplője Gaby Dohm volt, aki Christ Mehnert nővért, később pedig doktornőt alakította. Amikor a sorozat elstartolt, a színésznő akkor volt 42 esztendős.

A most 78 éves színésznő még mindig a szakmában tevékenykedik, mint mondta, esze ágában sincs nyugdíjba vonulni.

Ez a kép egy 2019-es díjátadón készült Gaby Dohmról.

Ez egy 2021-es film forgatásán készült.