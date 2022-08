A forróság elérte Hollywoodot: Hírességek, akik 50 felett is büszkén vállalják testüket

JENNIFER ANISTON nemrég fejezte be a Gyagyás gyilkosság következő részének forgatását Adam Sandler-rel. Így az 53 éves színésznőre ráfért már egy kis nyaralás, melyet barátaival, Jason Bateman-nel és annak feleségével, Amanda Anka-val töltött. A Jóbarátok sztárja büszkén mutatta meg tökéletes alakját falatnyi bikiniben a napsütötte trópusi tengerparton. Nem is csoda, hiszen egy csepp felesleg sincs rajta.

Nincs mit szégyelleni a tökéletes testén Fotó: Instagram

DEMI MOORE jó pár évet letagadhat a korából. Legújabb fotója láttán el sem hinné az ember, hogy a színésznő 59 éves. Bruce Willis volt felesége most éppen egy rózsaszín bikiniben pózol egy hajón miután fürdött egyet az hihetetlenül kék tengerben.

Demi igencsak jó formában van Fotó: Instagram

SALMA HAYEK nem tartozik a szégyellős sztárok közé, rendszeresen posztol magáról bikinis fotót valamilyen trópusi, pálmafás vidékről. Ami érthető is, hiszen az 55 éves színésznő nagyon vigyáz az alakjára, a megfelelő étkezéssel és testmozgással. Hayek többször vallotta be az újságoknak, hogy nagyon jól érzi magát a bőrében és ez meg is látszik rajta.

Elegáns és szexi Fotó: Instagram

ELIZABETH HURLEY szerintünk megtalálta a fiatalság forrását. Az 57 éves színésznő és modell rendszeresen mutat szexibbnél szexibb képeket magáról. Legutóbb kék bikiniben pózolt a kezében két tengeri csillaggal. Ezért senki nem is lepődött meg azon, hogy a napokban Hurley egy divatcéggel 145 millió forintos reklámszerződést kötött.

Minden gond nélkül reklámozhat fürdőruhát Fotó: Instagram