Újabb részletek derültek ki az sztárpár titkos esküvőjéről: Gyurta Dani szexi táncot lejtett Iszak Esztinek

A Mokka műsorvezetője és az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó valamivel több mint két éve alkotnak párt, bár szerelmüket egy ideig titkolták. A ma már sportdiplomataként dolgozó egykori úszó Gyurta Dani a Maldív-szigeteken térdelt Iszak Eszter elé, aki igent mondott a lánykérésre. Mint ahogy a jegyességet, az esküvőt sem verték nagy dobra, ahogyan a Bors is megírta: a hírt Dallos Bogi közölte online felületén elsőként. A szerelmesek a csodálatos Le Til Kúriát választották a nagy napra, amely az utóbbi időben több sztár álomesküvőjének is helyszíne volt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szívében található, Biri nevű, alig 1500 lakosú településen az elmúlt években több sztár is vendégeskedett. Most újabb résztelek derültek ki, melyeket maga az újdonsült feleség osztotta meg saját Story-jában, mely csak korlátozott ideig elérhető.

Eszter és Dani akár egy filmben, romantikus zenére vonultak be a násznéphez Fotó: Instagram

Ugyancsak Eszti oldalán lehet látni egy titokzatos aranyszarvast, melyet a násznép ölelget, de ki tudja, vajon ezen kívül, milyen szerepet szántak neki?...

A szarvas is élvezi az exkluzív esküvőt Fotó: Instagram

Majd jött az, amire senki sem számított. A kissé ügyetlen, de mégis nagyon bájos mozgású fiúk, Danival, a vőlegénnyel az élükön egy stílusos vőlegénytánccal is meglepték a fiatalasszonyt. Eszter láthatóan nagyon élvezte a táncot, mely neki szólt, habár a ritmust időnként nehéz felfedezni a koreográfiában, Eszti a gesztust nagyon is értékelte.

Ha a tánctudás nem is, de a szerelem nagy a pár férfi-szekciójában is Fotó: Instagram