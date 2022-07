Igazi luxus esküvőn fogadott örök hűséget Iszak Eszter és Gyurta Dániel

Kicsivel több mint egy évvel az eljegyzés után, teljes titokban mondták ki a boldogító igeneket július 23-án Iszak Eszti és Gyurta Dániel. Az újdonsült házaspárt egyik jó barátjuk, Dallos Bogi buktatta le az Instagramon. A bejegyzésből kiderült, hogy egy szabolcsi kúrián fogadtak örök hűséget egymásnak, és a családtagok mellett a barátok is velük ünnepeltek.

A szerelmesek a csodálatos Le Til Kúriát választották a nagy napra, amely az utóbbi időben több sztár álomesküvőjének is helyszíne volt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szívében található, Biri nevű, alig 1500 lakosú településen az elmúlt években több sztár is vendégeskedett. Itt tartotta álomesküvőjét Rácz Jenő és Dóra, Dobó Ági és Csaba, vagy éppen Stana Alexandra és Köcse György. Úgy tudjuk, Eszter és Dániel is szerette volna, ha a számukra fontos emberek, legyenek azok ismertek vagy sem, jól érezzék magukat az ő nagy napjukon, így a legszűkebb kör napokon át együtt ünnepelhetett velük.





Ez aztán az igazi álomesküvő! A múlt hét végén információink szerint több napos, fényűző luxuslagzin fogadott örök hűséget egymásnak Iszak Eszter és Gyurta Dániel.

A Mokka műsorvezetője és az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó valamivel több mint két éve alkotnak párt, bár szerelmüket egy ideig titkolták. A szerelmesek a barátaik szerint rögtön tudták, hogy egymásnak vannak teremtve, így nem is volt meglepő, hogy Gyurta alig tíz hónap után fel is tette Esztinek a nagy kérdést. A ma már sportdiplomataként dolgozó egykori úszó a Maldív-szigeteken, egy álomnyaralás során térdelt Iszak elé, ám ahogy bimbózó érzelmeiket, úgy a csodálatos lánykérés tényét is hónapokig elhallgatták a fiatalok. Igaz, esküvőjüket sem verték nagydobra.

- A szeretteik és a legfontosabb barátaik már jóval korábban, egy közeli luxusszállodában, a Hotel Pagonyban élvezték a spa, a wellness, és a pihentető programok adta lehetőségeket. Olyan volt, mint az amerikai filmekben, ahol a menyasszony és a vőlegény az esküvőjük köré egy több napos rendezvényt szerveznek, amely során a barátok és a családtagok amellett, hogy még jobban megismerik egymást, közösen készülnek a nagy napra. Ráadásul van, akit még az esküvő másnapján is vendégül látnak, hogy együtt pihenjék ki a hajnalig tartó buli fáradalmait – árulta el a Blikknek egy bennfentes.

A fiatal házasok egyelőre nem osztottak meg részleteket életük nagy napjáról, ám az kiderült, a szabadtéri ceremónián Eszter csokra pasztel színű rózsákból állt, az ünnepi vacsora elegáns dekorációjában pedig a rózsaszín sötétebb árnyalatai domináltak.