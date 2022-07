Sydney van den Bosch felfedte, kihez fordul, ha döntést kell hoznia

Mint mindenki másnak, úgy Sydney van den Bosch családjának is komoly, negatív érzelmi hullámzást okozott, hogy heteken, hónapokon át nem találkozhattak egymással a családtagok. A szépségkirálynőnek ez azért is volt különösen nehéz, mert nagyon közeli a kapcsolata az édesanyjával és a nagyszüleivel is, akiknek nagyon sokat köszönhet az életben.

Nagyon jól érezte magát a nyaraláson a modell Fotó: Saját

– Imádok utazni, de a járványhelyzet miatt sokáig nem volt rá lehetőségünk, idén azonban beterveztünk néhány kiruccanást. Múlt héten egy családi nyaraláson voltunka szlovéniai Portorozban, ahol a nagymamám hetvenedik születésnapját ünnepeltük – mondta Sydney, aki így folytatta: – Szívesen térek vissza a jól bevált helyszínekre, és idén szerettünk volna egy közelebbi desztinációt, hogy a nagyszülők egészségét ne veszélyeztessük egy repülőúttal. Így esett a választás erre a meseszép kisvárosra. Nehéz őket kimozdítani a vidéki bázisukról, de ha sikerül, utána már nagyon hálásak az élményekért.

A család nőtagjai között szoros a szövetség Fotó: Saját

A szépségkirálynő azt mondja, különlegesen szoros kapcsolata van a családban a nőtagoknak:

– Nagyon erős kötelék van a nagymamám és közöttem, vele és édesanyámmal – akit én csak mamának hívok – egy igazi kis háromgenerációs női szövetséget alkotunk, mindent megbeszélünk egymással, és mindig fontos számomra, hogy nagymama is megerősítsen a döntéseimben – magyarázta a szépség, majd így folytatta: – Tiniként volt egy rövid, lázadó időszakom, amikor szintén nagymama volt a szócső mama és közöttem.

Két év kihagyás után újra együtt utazhattak Fotó: Saját

Sydney arról is mesélt, hogy milyen csodálatos gyermekkora volt a nagyszüleinek köszönhetően:

– Gyakran náluk töltöttem a nyarakat Bakonygyepesen, ahol fára másztam, kukoricát morzsoltam, vagy éppen nagypapa galambjait próbáltam idomítani. A mai napig imádok ott lenni, nagymama főztje pedig utánozhatatlan..