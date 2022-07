Sokat sejtető fotó: újra összejött-e Zámbó Krisztián és exe, Zsuzsika?

Az elmúlt időszak nagyon megterhelő volt érzelmileg Zámbó Krisztián számára. Az énekes nehéz időszakon van túl: tavaly augusztusban legjobb barátját veszítette el, nyár elején pedig kiderült, menyasszonyával több mint egy évtizedes kapcsolatuk ért véget.

A szerelmesek tizenegy év alatt többször is szakítottak, de mindig visszataláltak egymáshoz, és bár elmondásuk szerint most is jóban maradtak, nincs esély arra, hogy újra összejöjjenek, a rajongók mégis reménykednek, a felvételek után többekben felvetődött a kérdés: van még visszaút számukra?

„Mindkettőtök szeme csillog! Ti egymásnak vagytok teremtve!” - írta egy rajongó