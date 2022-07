"Nem is ember volt!" - sokkot kapott Polgár Árpi attól, aki betért a boltjába

Csak kevesek mondhatják el magukról, hogy személyesen találkoztak világsztárokkal, ráadásul úgy, hogy a saját üzletükbe sétáltak be a híres emberek. Polgár Árpád galériája már a '90-es években is nívós helyet foglalt el a fővárosi üzletek listáján. Akkoriban Michael Jackson és Madonna is meglátogatta kis hazánkat és nem hagyták ki a lehetőséget, hogy betérjenek a műkereskedő aukciósházába és néhány igazán különleges tárggyal térjenek haza. A valódi arcukat csak keveseknek mutatták meg, Polgár Árpád egy TikTok videóban mondta el, milyen benyomást keltettek.

- Azt éreztem, hogy ez nem biztos, hogy ember. Nem emberi tulajdonságokkal lépett be, hanem mint egy gép - kezdte Árpi, aki azt is elárulta, miért érezte magát kellemetlenül, amikor ajándékot adott Jacksonnak.

- Adtam neki egy úri botot, amivel táncolni lehet. Azt úgy vette át, hogy meg se fogta, ha jól emlékszem, hanem valaki elvette. Ez nem tetszett igazán, úgy éreztem, mintha ő ezt nagyon természetesnek venné - tette hozzá a műgyűjtő, aki Madonnára egészen másképpen emlékszik vissza.

- Madonna amikor bejött, röhögcséltünk, viccelődtünk, beszélgettünk - emlékezett vissza Árpi, aki további érdekes részleteket is megosztott a videójában.