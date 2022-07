Pánik a milánói reptéren: nem jutott haza a magyar színésznő

A légitársaságokat is egyre komolyabban sújtja a világszerte kialakuló munkaerőhiány. Emiatt szinte folyamatosak a járatkésések és naponta előfordulnak emiatt járattörlések is. A TV2 korábbi sztárja, Fridel Fruzsina is egy nap késéssel ért haza Budapestre, a családjához. Múlt hét pénteken repült barátnőjével Milánóba, kifelé nem is volt gond, de hazafelé nem engedték fel őket a gépre.

Eddig még nem is hallottam az overbooking, túlfoglalás fogalomról, itt ez történt

– mesélte a Borsnak Fridel Fruzsi. – Mint megtudtam, mivel szinte mindig előfordul, hogy sokan a jegyvásárlás ellenére nem utaznak, így a légi társaságok pluszban is szoktak eladni jegyet. Csak akkor van gond, ha éppen mindenki megjelenik a járatánál, mint most. Mi is már becsekkoltunk, és már álltunk a sorban a repülőnkhöz, amikor a légi társaság embere szólt név szerint, hogy kik nem szállhatnak fel.

Fridel Fruzsi (balról) és barátnője a koncertet még élvezték Fotó: Bors

Nem csak a színésznő és barátnője, hanem mindenki értetlenül állt a dolog előtt és próbált információt szerezni, hogyan tovább, mi lesz velük.

– Volt egy anya-lánya páros, ahol az idősebb hölgy zokogott, hogy: "Elfogyott a szívgyógyszerem, mindenképpen haza kell jutnom" – idézte fel Fruzsi, akiért itthon férje és három lánya izgult. – De volt olyan olasz család is, ahol a két kisebb gyermeket felengedték, ám a szülőket már nem. Na ott azért nagy harc volt, mire a két gyerkőcöt sikerült leszállítani a járatról. Végül minket egy busszal Legnanoba vittek egy 4 csillagos szállodába, ahol egészen másnap maradhattunk ellátással. Végül egy nap késéssel jutottunk haza. A társaság sűrűn elnézést kért a kellemetlenségekért és 250 euró kártérítést is kaptunk. Egyébként a Guns N’ Roses koncert, amiért mentünk, életem koncertje volt, 13 éves korom óta rajongok értük. 70 ezer emberrel együtt buliztunk együtt, még az egy napos csúszással, kint ragadással együtt is megérte miattuk.