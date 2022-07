Őszintén vallott házasságáról Pikali Gerda: "maga a lehetetlen küldetés"

Lassan egy éve, hogy Pikali Gerda és Rékasi Károly kimondta a boldogító igent. Azóta a kapcsolatuk csak még tovább mélyült. Mindketten érett fejjel vágtak bele a második házasságukba; tudták, hogy mire vállalkoznak. Tisztában voltak azokkal a kihívásokkal is, amelyek egy hosszú távú elköteleződésben előjöhetnek – ezeket kellő humorérzékkel vállalták már az esküvőjük napján is! Így nem tartanak attól, hogy a megszokás, az ellaposodás veszélyezteti a szövetségüket, mert tudatosan felkészültek a mindennapok buktatóira.

Fotó: Bors

– Tudtuk, hogy egy házasság maga a „lehetetlen küldetés”, ezért is választottuk viccből a Mission Impossible című film zenéjét, konkrétan arra vonultunk be a házasságkötő terembe – kezdte Gerda mosolyogva a hot!-nak. – Az igazi kihívások csak ezután kezdődnek, és hiába nagyon jó a kapcsolatunk, nap mint nap odafigyelünk egymásra. Ez a második és egyben az utolsó házasságom, nem tervezek többet, hisz sok munka van benne – tette hozzá.

„Minden este kiülünk a teraszra beszélgetni”

A színésznő szerint a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk egy hosszú kapcsolatban, az, ha úgy fekszünk le, hogy meg sem kérdeztük a párunktól, hogy van, hogy telt a napja.

– Éppen egy olyan darabot próbálok, ahol egy feleséget játszom, aki úgy érzi, hogy a férje elhanyagolja, csak a munkába temetkezik. Ezért úgy dönt, hogy elhagyja a férjét, és magára fókuszál. A feleség negyvennél kezdődik című darab, amit augusztusban mutatunk be a Fórum Színház előadásában, humorosan dolgozza fel ezt a sokakat érintő problémát. A férjemet Beleznay Endre alakítja, és olyan csodálatos kollégák játszanak még a darabban, mint Gregor Bernadett, Németh Kristóf és Magyar Attila. Ami bennünket illet Karcsival, az egymás iránt érzett szerelmen túl tudatosan vigyázunk a kapcsolatunkra. Például nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációra. Minden este kiülünk a teraszra beszélgetni, akkor is, ha fáradtak vagyunk. Szánunk időt arra, hogy együtt elkészítsük a vacsorát, és elmondjuk, hogy kivel mi történt aznap – mesélte őszintén.

„Mi mindig randizunk, és a mai napig izgulok előtte”

Idén lesz tíz éve, hogy együtt vannak, mégis fenntartják a köztük lévő szikrát azzal, hogy a találkozásaikat úgy élik meg, mintha még mindig az ismerkedési fázisban lennének.

– Mi mindig randizunk, és a mai napig izgulok előtte. Rákészülök, Károly is szépen felöltözik, pedig lassan már tíz éve együtt vagyunk. Nem szeretünk sokáig külön lenni, egyszerűen rossz nélküle! Amit csak lehet, együtt csinálunk. Igyekszünk kitalálni új dolgokat: a születésnapjára megleptem egy motorcsónak-tanfolyammal, a minap levizsgázott. Ez is egy új perspektíva, egy új közös időtöltés. Amíg ő férfiasan vezet, én majd átadom magam a napozásnak – nevetett a színésznő, aki bevallotta, hogy spontaneitásra is sarkallja a szerelmét. – Karcsi kevésbé szereti az ad hoc dolgokat, én viszont régebben is képes voltam reggel felszállni egy Milánóba tartó repülőre, ha egy kis felfrissülésre vágytam. Ezt most már együtt gyakoroljuk, és egyre jobban élvezi ő is. Ami a nászutunkat illeti, lehet, egyszer majd sor kerül rá, de azt szoktam neki mondani: „Úgyis veled tervezek életem végéig, annyira ráérünk!