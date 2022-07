Ördög Nóra és Nánási Pál megszegték a fogadalmukat

Ördög Nóra és Nánási Pál mindenkit megleptek, amikor bejelentették: újabb nagy dobásra készülnek és megnyitották a harmadik kis üzletüket. A sztárpár szívélyesen fogadta a Bors munkatársait újonnan megnyitott kisboltjukban. Bár rengeteg elfoglaltságot jelent a másik kettő kereskedés üzemeltetése is, mégis a harmadik Nekem a Balaton megnyitása mellett döntöttek. Ennek okát is elárulták lapunknak: kíváncsiak voltak arra, hogy egy olyan városban, ahol sokkal nagyobb a konkurencia, megállná-e a brand a helyét. Az élet ezután olyan lehetőséget kínált fel nekik, amire nem tudtak nemet mondani: Balatonfüredről érkezett egy felkérés, hogy ott is nyissanak egy Nekem a Balaton kisboltot.

A hely gyorsan megtelt, egy háromgyermekes család egyenesen Debrecenből utazott Balatonfüredre, hogy menézzék a boltot és találkozzanak Nórával és Pállal Fotó: Móricz István

– Ez továbbra is a sajátunk és a kezünkben szeretnénk tartani az irányítását. Azt éreztük, nem állunk erre készen. Bármennyire is megfogadtuk, hogy a Csücsök után egy darabig nem kezdünk új projektbe, erre nem tudtunk nemet mondani, de végül is nem bántuk meg – mondta a Nánási házaspár, akik teljesen átalakították az életüket, hogy minden fronton helytállhassanak.

A kisboltot tovább csinosítgatják, ottlétünkkor műfűvel borították az egész teraszt Fotó: Móricz István