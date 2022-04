Komoly döntést hozott meg Ördög Nóra és Nánási Pál

Újabb fordulóponthoz érkezett a két éve kisboltosnak (is) felcsapó Ördög Nóra és Nánási Pál élete, ugyanis most látták elérkezettnek az időt, hogy Balatonakarattya után máshol is kipróbálják magukat, illetve a Nekem a Balaton boltot. Úgy döntöttek, nyáron Balatonfüreden is nyílik egy üzletük ugyanezen a néven.

– Megyünk tovább! Végülis a Balaton elég nagy! – mondta mosolyogva Nánási Pál, ki azt is elárulta: alapvetően a kíváncsiság vitte rá őke az újabb bolt nyitására, ugyanis tudni szerették volna, hogy más településen is működik-e az, amit kitaláltak.

A páros arról is beszélt: még decemberben jött az ötlet és a lehetőség, azonban most vannak olyan szerencsés helyzetben, hogy (ellenben az első bolttal) az építkezést megússzák, mert bérelni fognak egy kifejezetten nekik kialakított helyiséget.