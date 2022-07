A Karthago zenésze felfedte, mi okozta Máté Péter halálát

Egy teljes nagylemeznyi dal feldolgozásával tiszteleg a Karthago együttes Máté Péter kivételes életműve és hatalmas zenei öröksége előtt. Az album ötlete Szigeti Ferenc zenekarvezető fejében született meg, az apropó pedig az volt, hogy a Karthago együttes – 43 esztendős töretlen munkássága elismeréseként – tavaly állami kitüntetést, Máté Péter díjat kapott.

Már kézbe vehető a Karthago – Máté Péter in rock! című album, melyen a 150 dalt jegyző énekes, zeneszerző és zongorista olyan művei szerepelnek, mint például az Éjszakák és nappalok, a Most élsz vagy a Sylvie Vartan előadásában világsikerré vált Elmegyek. A zenekar tagjai tegnap bemutatták az albumot, a közönség soraiban volt, aki a meghatottságtól könnyezett.

Kevesen tudják, hogy a Karthago zenekar és Máté Péter között nagyon szoros munkakapcsolat volt. Már 1979-ben dolgozott az együttes Máté Péter két, legendássá vált lemezén, együtt vettek részt különböző zenés tévéműsorok felvételein, pár évvel később pedig Máté Pétert kérték fel a Requiem című daluk nagyzenekari áthangszerelésére. Az évek során nem csak munkakapcsolat alakult ki közöttük, hanem barátokká is váltak.

A zenekar úgy döntött, a maga képére formálja Máté Péter dalait Fotó: Nagy Zoltan / Metropol

Gidófalvy Attila, a Karthago billentyűse személyes emléket is megosztott Máté Péterről:

– Péter, egy kis túlzással élete gyertyájának valamennyi végét égette – kezdte a Borsnak az ikonikus zenész. – Roppant nagy zseni volt, de szerintem nem tudta feldolgozni azt a fajta szeretet, amit a közönségtől, illetve kollégáitól kapott.

Máté Péter 1984. szeptember 9-én hunyt el, 37 éves korában, de máig rengeteg a találgatás, a pletyka, a feltételezés azzal kapcsolatban, mi okozta végzetét. Szívbillentyűzavarral született, a halála előtti két napban két konceret is adott, vállalva az ezzel járó, kimerítő utazást. Sclerosis multiplexben is szenvedett, a halálának közvetlen oka tüdőembólia volt. Felmerült lehetséges okként a szívroham és egy baleset is: állítólag megcsúszott a lépcsőn, elesett, beverte a fejét, ebbe a sérülésbe halt bele.

Gidófalvy tudni véli, mi vezetett Máté Péter halálához valójában Fotó: Nagy Zoltan / Metropol

Gidófalvy Attila a Borsnak beszélt arról is, szerinte mi járulhatott hozzá Máté Péter halálához.

Nem tudta elképzelni, hogy ő mekkora nagy géniusz – osztotta meg gondolatait a billentyűs.

– Nem volt tisztában a képességeivel, ezért örökké egy megfelelési kényszer volt benne. Igen, talán pont e megfelelési vágy miatt vesztette életét is... Bármit megtett volna a közönségért, de nagyjából lehetetlennek tartotta, hogy bármi, amit csinál, elég volna. Még az őt népszerűsítő plakátokat sem bírta elfogadni. Úgy érezte sokszor, hogy nem érdemli meg őket. Önbizalomhiány… pont nála – merült el gondolataiban a billentyűs.

Máté Péter temetésén több tízezren vettek részt, de emléke nem halványul, dalai ma is élnek, immár a Karthagónak köszönhetően is.