Kényszerleszállást hajtott végre a magyar énekesnő repülőgépe

Eke Angéla a Magyar Akác című előadás társulatával utazott az Egyesült Államokba, ahol ezúttal két helyszínen állhattak színpadra a helyi közönség előtt. A színművésznő a szakmai elfoglaltságok mellett számtalan New York-i élménnyel gazdagodott, imádta minden pillanatát.

Azonban a hazaút váratlan nehézségeire nem számított.

– Közvetlen járattal utaztunk haza New Yorkból, és a leszállás előtt egy órával tájékoztattak minket, hogy műszaki meghibásodás miatt kényszerleszállást hajtunk végre Varsóban. Az utasok számára nem volt érezhető a probléma, viszont ezt követően bizonytalanságban töltöttünk hat órát a varsói repülőtéren, ami az utasok nagy részének elég komoly megpróbáltatás volt. Bár nagyon hosszú volt az út, számomra annyira nem volt megterhelő, mint például a kisgyermekes családoknak, vagy az egyedülálló szülőknek, akikből szintén sok volt az érintett járaton. Többen a reptér padlóján tudtak csak várakozni, aludni, ahogyan én is – vallotta be lapunknak Angi, aki a repülőn lévő kutyákért is aggódott. Úgy véli, nekik szintén kimerítő lehetett a várakozás, hiszen a 9 órás útból 22 órás lett.

Eke Angéla egyébként kiemelkedő állat-, és környezetvédő tevékenységéről is ismert, és nemrégiben önálló TEDx előadásában többek között arról is beszélt: abban hisz, hogy kimagasló empátiával élni a társadalomban nem kiugró teljesítmény, hanem alapvető emberi kötelesség. Jelenleg pedig egy ökotudatos zenei fesztivál nagyköveteként is tevékenykedik.