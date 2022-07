Itt az újabb sztárpár? Muri Enikő és a sugarloafos Szabi kapcsolatáról pletykálnak

Egy internetes közösségi oldalon, a Redditen kezdett el terjedni a hír, hogy Muri Enikő és Tóth Szabolcs egy párt alkotnak. Az alábbi bejegyzés kommentszekciójában egy felhasználó a következőket hallotta:

Nem a surgarloafos Szabival jár még? Csávó a családját hagyta ott érte pár éve.

Utána egy másik kommentelő megerősítette, hogy a hír igaz, együtt szerepelnek majd az RTL Klub Nyerő páros című műsorában.

Munkatársunk megkereste a – vélhetően – szerelmes párt. Tóth Szabi rendkívül diplomatikusan úgy fogalmazott: "Sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja a hírt". Ez nyilvánvalóan nem jelenti, hogy a terjesztett infók hazugságok. Nem lepődnénk meg, ha napokon belül megtörténne a hatalmas és boldog bejelentés, és mivel tudjuk, hogy Enikő már vágyik az anyaszerepre, Szabi pedig egy hihetetlenül odaadó édesapa, vélhetően még jó párost is alkotna a két zenész.

Enikő kész lenne az anyaságra

Az utóbbi években elképesztően nehéz utat járt be Enikő. Az énekes számtalan sikerdarab főszereplőjét tudhatja magának, de a színfalak mögött komoly dráma zajlott nála. Pár éve egy öt centis cisztát távolítottak el Enikő petefészkéből.

– Lelkileg is elképesztően megviselt a betegségem. Féltem, hogy nem lehetek anya, ha itt az ideje. A sors furcsa fintora, hogy az utóbbi évben két anyaszerep is megtalált és mindkettőt Kerényi Miklós Gábornak köszönhetem: a Rómeó és Júliában Capuletné, a decemberben bemutatásra kerülő Gyilkos balladában pedig egy, a gyermekéért a végsőkig elmenő, Sara nevű anyát alakítok – mesélte korábban Enikő, de szerencsére azóta meggyógyult és orvosai biztosították arról, hogy igenis lehetséges számára, hogy amennyiben szeretné, a való életben is magára öltheti az anyaszerepet.

Nagy kanállal ette az életet

A megannyi átbulizott év után végül lassanként Tóth Szabinál is eljött az a pillanat, hogy megunta kissé ezt az intenzív életet.

– Az igazi nagy változást a kisfia születése hozta, és az hogy családot alapított. 2008-ban a fiam, Olivér születése után lassabbra vettem tempót, ez egy nagy változás kezdete volt. Imádom a kapcsolatom a gyerekkel, igazi bizalmi viszony van köztünk – mondta a zenész korábban lapunknak.