Internetes társkeresőn ismerkedett Szily Nóra: azóta rátalált a szerelem

Évek óta vágyott a szerelemre Szily Nóra, aki már több mint egy hónapja megtalálta boldogságát. A műsorvezető, pszichológus ezt meg is osztotta követőivel, és mint mondta, reményt szeretne adni azoknak, akik úgy éltek, mint ő. Nóra most azt is elárulta, hogy annak idején egy barátja unszolására regisztrált egy internetes társkeresőre.