Igazi hajasbaba! Itt az első fotó Nádai Anikóék újszülött kisfiáról

Mint arról a Bors is beszámolt, megszületett Nádai Anikó második gyermeke. A műsorvezető kedvese, Hajmásy Péter kedden reggel hajvédőben és szájmaszkban jelentkezett be közösségi oldalán a kórházból, így közölve: megindult a szülés. A baba lábacskájáról azóta már láthattunk aprócska részletet egy fotón, most azonban a büszke apuka egy tündéri babafotóval kívánt jó reggelt követőinek.

Jó reggelt nagy világ! Hajmásy Alex vagyok, 4140gramm és 55cm! Anya és én is rendben vagyok!

– olvasható a babafotó mellett, amelyen jól látszik, milyen tündéri hajacskával jött világra a kisfiú. A fotót ide kattitva nézheti meg.