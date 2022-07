G.w.M elárulta: gyereket szeretne Edinától

G.w.M több órán át utazott egy fellépésre. Hogy elüsse az időt, az Instagram-oldalára feltöltött storyban azt mondta a rajongóinak, hogy most bátran kérdezhetnek tőle, mivel ráér. A követői kaptak az alkalom és a rappert elárasztották a kérdéseikkel, aki videóban válaszolt olyan kérdésekre is, amik a magánéletét érintették. Az emberek többek között arra is kíváncsiak voltak, hogy Márk és Edina szeretnének-e majd szintet lépni a kapcsolatukban és családot alapítani. A rapper röviden csak annyit mondott:

- Idővel mindenképp. Persze! - felelte Edina szerelme, a következő válaszában arról is beszélt, mi fáj neki a legjobban a saját gyermekeivel kapcsolatban.

- Sajnos nincs olyan, hogy több napon keresztül velük legyek, de bízom benne, hogy a jövőben ez ki fog alakulni és úgy alakulnak körülöttünk a dolgok, hogy erre legyen esélyem. Mert ez viszont borzalmasan hiányzik - vallotta be érzéseit a rapper.