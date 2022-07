Megint megtette Curtis: hiába várták a fellépésen

Curtis alig több, mint egy hét alatt két koncertet is lemondott. Korábban a Bors megírta, hogy Széki Attila nem jelent meg a múlt pénteki villányi fellépésen. Majkáék hiába várták a zenekari találkozóhelyen, nem jelent meg és a telefonokra sem reagált.

Egy héttel a botrány kirobbanása után két koncertje is le volt szervezve a rappernek, szombat hajnali egykor Balatonlellén és másnap este a monorierdei falunapon, ahol a Bors is jelen volt. Az előbbin hatalmas sikert aratott, többen is megosztották a közösségi oldalukon. Azonban a második koncertet, ami a falunapon lett volna este kilenckor, a fellépése előtt egy órával lemondta. Pedig a szomszédos településekről is eljöttek, hogy lássák kedvencüket és akár egy közös képet is csináljanak vele.

Az emberek izgatottan várták Curtist, azonban jött a hideg zuhany, amikor a rendezvény szervezője bejelentette, hogy egy órával a kezdés előtt Attila lemondta a fellépést. Többen is fütyülni kezdtek a közönség soraiban és felháborodtak. A helyiek azonban megnyugtatták a közönséget, hogy gyorsan sikerült leszervezni egy másik fellépőt, G.w.M áll színpadra Curtis helyett.

A Bors próbálta a menedzserén keresztül Curtist elérni, akinek nem volt joga nyilatkozni a tegnapi eseményekről és kérte, hogy e-mail-ben érdeklődjünk. Egyelőre még nem kaptunk választ a megkeresésünkre.