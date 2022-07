Fotó: Az Exatlon bikinis szépségével kapták lencsevégre Szabó Ádámot

Szabó Ádám jól döntött, amikor a nyaralására ezeket a napokat választotta ki, ugyanis hazákban óriási, és szinte csak a vízparton elviselhető hőség uralkodik egy ideje. Azonban ahol sok az ember, így érthető módon a Balaton partján is, a strandon mindig történik valami. Humoros esettel találkozott Ádám, ahol még le is "bácsizták".

Fotó: Instagram

– Az történt, hogy a vízben nekem jött véletlenül egy úszógumis hölgy. Erre megszólalt egy kis vékony hang, egy kislány: Elnézést, bácsi, visszatolná az anyukámat nekem? – mondta Instagram-sztorijában Ádám, aki természetesen visszatolta a kislány kérésére az anyukát a lányhoz.

Ismerős arcok

Úgy fest, Ádámnak tényleg felhőtlenül telik a nyaralása, sokat napozik, talán még túlzásban is viszi, hiszen egy képére az is írta, hogy napszúrást is kapott, másikra pedig azt, hogy köszöni Istennek, hogy ilyen életet élhet. Az énekes egyébként nem akárkivel osztozik a felhőtlen nyári élményeken: az Exatlon sztárjával, Ujvári Izával pózol friss képein, akivel még poénosan azt is megjegyezték, hogy a műsor következő évadában Ádám is részt vehetne.