Senkinek sem kell a ház, amiben fia meggyilkolta Szilágyi Istvánt

Abban a hitben adta vissza lelkét a teremtőjének, hogy a nevén lévő házat a fia örökli majd. Ebben azonban tévedett, hiszen a hatályos törvények értelmében kizárják az örökségből azt, aki az örökhagyó ellen életellenes cselekményt követ el. A törvény ugyanakkor arra is kitér, hogy a házastárs erőszakos halálát követően a sértetti jogkör is öröklődik az özvegyre, vagyis ez esetben Humenyánszky Jolánra. Ezzel pedig Péter el is esett attól, hogy a nevére kerüljön az eladósított ingatlan.