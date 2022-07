Feljelentést tesz Galambos Lajos: Titokzatos vegyszerrel mérgezték meg a tavát

Sokkoló felfedezés, több mázsa hal pusztult el Galambos Lajos mocsai tavában. A mulatós zene magyar királya szerint egy környékbeli üzem szennyezte a környezetet, azonban erre ő sem számított.

Elpusztult a teljes halállományom

- fakadt ki a Blikkek Galambos Lajos.

"Hónapok óta panaszkodom, hogy furcsa színű a víz, hol kék, hol zöld, de semmiképpen sem természetes. A környéken van egy üzem, ahol akkumulátorok megsemmisítésével is foglalkoznak idén tavasz óta, azóta érzem, nincs valami rendben. A patak vizével semmi gond nincs addig a víztisztító telepig, ami ehhez az üzemhez köthető, onnan viszont jön a méreg. Nem tudok mást tenni, szakembereket hívok, össze kell szednem a megdöglött állatokat. Egyben feljelentést is teszek a hatóságoknál, környezetkárosítás és rongálás miatt, több halat emiatt szakértői vizsgálat céljából is elkülönítek, a vízmintával együtt. " - mondta Lajcsi, aki egyben feljelentést is tesz a hatóságoknál.