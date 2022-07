Előadás előtt tudta meg Muri Enikő, hogy egy ideig nem léphet színpadra

Muri Enikő két évig megúszta, hogy megbetegedjen a koronavírustól. Sajnos azonban a hét elején, az előadása előtt háromnegyed órával tudta meg, hogy elkapta ő is a betegséget. A színésznő elmondása szerint jól viseli a tüneteket, de nagyon gyengének érzi magát. Annyira megviseli a vírus, hogy még a házimunkát sem tudja elvégezni.

Ahhoz képest jól érzem magam. Sajnos a betegség sok színházi darabot elvett tőlem, de remek kollégáim vannak, akik beugrottak ezekre a szerepekre. Természetesen, akivel közvetlen kapcsolatba kerültem, azokat rögtön értesítettem és kértem, hogy figyeljenek magukra. Engem maga a tudat is, hogy beteg vagyok rosszul érint. Nagyon régen nem kellett ilyenért itthon maradnom – mondta kissé rekedtes hangon kérdésünkre.

Természetesen azonnal felvette a kapcsolatot a háziorvosával is, aki felírta a megfelelő gyógyszereket, és pihenésre ítélte Enikőt.

– Az orvosom mondta, hogy D-vitamint, köhögés csillapítót, C-vitaminokat és folyadékot is bőven fogyasszak. Amikor kiváltottam a gyógyszereimet, még bementem a szomszédos boltba. Bevásároltam gyorsan gyümölcsöket, amik erősíthetnek, szőlőt, nektarint, és almát vettem. Persze mindezt maszkban! Meg is néztek az emberek, hogy mi van velem. Veled teszek jót, ha most hordom - gondoltam magamban.

Enikő már most nagyon várja, hogy végre leteljen az 5-7 nap karantén és egy negatív teszt után ismét belevethesse magát a munkába.