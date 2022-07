Csősz Bogi: Rengeteget vívódtunk, lelkileg és testileg is az összeomlás határára kerültem

Nem könnyű lezárni egy hosszú, szeretetteljes kapcsolatot. A múltat akkor is nehéz elengedni, ha mindkét fél tisztán látja, hogy nem egy irányba tartanak. Az viszont nagy ajándék, ha ezt képesek higgadtan, barátsággal megbeszélni.

– Nagyon nehéz évem volt, a rengeteg munka, a cégek irányítása, tárgyalások mellett a magánéletben is súlyos döntéseket kellett meghoznom. Igyekeztem, hogy a kívülállók, a céges partnereim semmit ne vegyenek észre, de sokszor nehéz volt tartanom magam. Lelkileg és fizikailag is súroltam az összeomlás határát. Nem könnyű tizennégy évet lezárni. Nekem Burak a szerelmem, a barátom, a társam volt, a családja az én családom is. Rengeteget vívódtunk a döntésen. Azt hiszem, azzal, hogy kimondták a válást, lekerült rólunk egy döntési teher, végleg lezárjuk az életünknek ezen szakaszát – kezdte Csősz Bogi őszintén a hot!-nak.

„Megpróbáltuk újraéleszteni a szerelmünket”

Mindent megtettek azért, hogy kiderítsék, mi a legjobb út számukra: együtt vagy külön? A szeretet és a barátság örökre megmarad közöttük, azonban tudják, hogy ez nem elég egy házassághoz.

– Megpróbáltuk újraéleszteni a szerelmünket, de mindketten rájöttünk, hogy 14 év után már nem érezzük ugyanazt a köteléket, úgy pedig nem akartunk életünk végéig élni, mint két barát egy háztartásban. Fiatalok vagyunk még, így inkább most döntöttünk így, és bár sosem késő, de mi még szeretnénk új, tartós szerelmi kapcsolatban élni. Ráadásul békességben, szeretetben váltunk el, nem vártuk meg, amíg elmérgesedik a kapcsolat, és szeretetben engedtük el a másikat – mesélte, és hozzátette, hogy szerencsésre számíthatott a családja és a barátai támogatására. – A külvilág egy erős, kemény nőnek ismer, ami igaz is, de az én lelkem is érzékeny, szükségem van a támaszokra. Jó volt látni, hogy akiknek sok-sok éve lelki támaszt nyújtok, most ugyanúgy mellettem állnak, és persze akadtak csalódások is, akik egyoldalúan kihasználták a barátságomat. Örülök, hogy kiderült, kikre számíthatok igazán – folytatta.

