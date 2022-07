Bodrogi Gyula jobban van, már a színpadra vágyik

Ahogy lapunk megírta, Bodrogi Gyula május 18-án került kórházba. A gyors orvosi ellátásnak köszönhetően két nap után kikerült az intenzív osztályról, három nap után pedig hazaengedték. Egy héttel később mentővel szállították vissza, ahol megszabadították a szervezetét a rengeteg felesleges víztől, majd öt nap után újra hazamehetett. A Mandiner megkereste a színészlegendát, aki éppen keresztrejtvényt fejtett.

„Évtizedes szokásom a keresztrejtvény-fejtés, mellette pedig régi filmeket, ismétléseket nézek a televízióban. Sokat sétálgatok, és már a szerepeimet is elővettem, készülök az őszi színházi évadra” – mondja Bodrogi Gyula, aki reméli, az egészségi állapota megengedi, hogy visszatérhessen a József Attila Színházba. Ő is megijedt, amikor még májusban rosszul lett, és azt is tudja, kinek köszönheti, hogy a gyógyulás útjára lépett:

„Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, régi barátom, igazi csodát művelt. Neki köszönhetem, hogy javulok, meg a drága feleségemnek, Angélának, aki állandóan mellettem van.”

Bodrogi Gyula 1958-ban végzett a színművészeti főiskolán, 64 éve van a pályán, ami önmagában is különleges. Hát még az a szeretet, amely körbe veszi. Generációk nőttek fel úgy, hogy Bodrogi ott van a televízióban. Száznál is több filmben szerepelt, a Hattyúdaltól a Lindáig, a hangja pedig mindenkit elvarázsolt. Ő adta például Süsünek, az egyfejű sárkánynak is a hangját, amiért imádták a gyerekek. Még korábban azt mondta a Mandinernek, hogy Süsü valóban hozzá nőtt, de a nyolcvanas-kilencvenes években sokan úgy kértek tőle autogramot, hogy ő Linda papája.

Bodrogi Gyula otthon lábadozik és reméli, ősszel ismét színpadra léphet. Fotó: Mandiner-archív / Ficsor Márton

Örömmel meséli, hogy mikor elhagyhatta a kórházat, a többi beteg megtapsolta. A kérdésre, hogy minek köszönheti, hogy ennyire kedvelik az emberek, szerényen válaszolt: „Nem tudom az okát, de elraktározom magamban ezeket a jó érzéseket” – folytatja a Kossuth-díjas legenda, aki szerint 88 évesen már nincs sok mindenre biztosíték az ember életében, de reméli, hogy a nyári szünet után ott folytathatja, ahol abbahagyta, a színpadon, bár ő is látja, egyre kevesebb korábbi játszótársa él: „Nagyon nehéz, nem is lehet elfogadni, hogy a magyar színjátszás olyan alakjai hiányoznak, mint Sinkovits Imre, Darvas Iván, Sztankay István, Páger Antal, Agárdy Gábor vagy éppen Gobbi Hilda és Psota Irén” – mondta ezzel kapcsolatban korábban a Mandinernek.

A Kossuth-díjas színész szerint ott fent, előre leosztják a „szerepeket”, s úgy tűnik, neki hosszú életet írt elő a Teremtő.

Bodrogi Gyula zárásként egy kéréssel fordult a Mandinerhez: „Amikor kórházba kerültem, sok aggasztó, vészjósló hír jelent meg velem kapcsolatban. Akkor most írja meg, hogy jól vagyok!”