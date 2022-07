Horváth Csenge még csak 19 éves, de már kész nő. Tanulás mellett dolgozik, modellkedik és tavaly még a TV2 Totem című műsorában is szerepelt. Az Instagramon is egyre többen figyelik az életét, ahol most fürdőruhában is megmutatta magát. Több ezer lájkot kapott, a kommentelők pedig nem győzik dicsérni.

"Tőled szebb lányt/nőt rajzolni sem lehet, komolyan. De hát volt kitől örökölni" - írta az egyik rajongó.