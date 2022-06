Megszólalhat az utolsó szó jogán VV Fanni feltételezett gyilkosa

Évek óta húzódik VV Fanni, avagy Novozánszki Fanni ügye: 2017-es eltűnése óta a családja a poklok-poklát is megjárta. Bár a holttest máig nem került elő, a hatóságok szerint az egykori ValóVilág-szereplő mér rég nincs életben. Az bizonyosan kijelenthető, hogy egy ország várja az ítéletet, ami most már karnyújtásnyira van, de előbb még meg kell hallgatni az utolsó szó jogán a gyilkossággal vádolt férfit.

Kicsoda Novozánszki (VV) Fanni?

Dunaújvárosban született, az érettségi után pedig egy plázában kezdett el dolgozni, 2014-ben viszont a Való Világgal országosan ismert lett. 99 napot töltött a villában, majd a Belevaló Világot vezette VV Aurélióval. Barátai szerint vágyott a gondtalan életre, de nem a rögös utat választotta ehhez, ami sok munkával van kikövezve, hanem örömlányként kereste meg a jóléthez szükséges pénzt, amit egy idő után már nem is titkolt el. Szíve mélyén azonban gazdag férjre és családra vágyott. A magára sokat adó és sokat költő, mindig tökéletesnek mutatkozó lány azonban 2017 novemberében nyomtalanul eltűnt.

Vajon még mindig életben van?

A gyilkossággal vádolt B. László ügyvédje a védelem nevében azt hangoztatta a bíróságon, hogy „Fanni csak egy prostituált volt”, és nem érdemes arról beszélni, hogy megölték, ha nincs meg a holttest. A nyomozásba még az FBI-t is bevonták a magyar hatóságok, ami viszont még így sem vezetett eredményre, Fannit azóta sem találták meg.

– A Novozánszki-szülők arról nyilatkoztak egyik vallomásukban, hogy kettő nappal a lányuk eltűnése után, 2017. november 22-én felmentek Fanni lakására, ahol mindent rendben találtak. Elmondják azt is, hogy az édesapa lement a portára, hogy kérdezősködjön, mire közölték vele, hogy megnézték a biztonsági kamerák felvételeit, és Fanni aznap, délután 4 órakor hagyta el az épületet, egyedül – mondta el korábban dr. Bálint Roland a Borsnak.

Fanni holtteste sosem került elő Fotó: Bors

Bizonyítékok B. László ellen

A feltételezett gyilkos ellen már rengeteg bizonyíték összegyűlt: többek közt megtalálták a kötelet, amivel megfojthatta Fannit, és a nő vérét is azonosították rajta. Emellett előkerültek Fanni türkizkék felsőjéről is fémszálak a kötélről. B. László mindkét dologra talált magyarázatot: neki van egy hasonló anyagú kesztyűje, amiből származhatnak a szálak, a kötélre pedig állítása szerint nem emlékezett, hogy az övé lenne – ez utóbbit saját nagyapja cáfolta meg, aki felismerte a kötelet, mivel ő kötötte a hurkot rajta.

Emellett a nyomozás szerint a férfi a gyilkosság előtt rákeresett az elkövetés mikéntjére is, úgymint: bódítószerek, vízi hulla, vízi halott, VV Fanni, autó nyomkövetés; számtalan szexoldalt is látogatott, de a magyar rendőrség honlapját is böngészte, körözött személyekkel kapcsolatos információkat olvasott. Rákeresett arra is, melyik országokból nincs kiadatás Magyarországnak.

VV Fannit az ölében viszi B. László egy térfigyelő kamera felvétele szerint. A kérdés: ekkor még életben volt-e a lány Fotó: Bors

Végre ítélet következik

Az évek óta húzódó ügy végét már mindenki várja, legfőképp alighanem Fanni családja. B. László az utolsó szó jogán megfogalmazott beszédét másfél órán át adja elő, amit napokon át fogalmazott a házi őrizetben. Az említett beszédet, ha minden jól megy, július első napján adhatja elő a bíróságon, a végleges ítéletre azonban még néhány napot várni kell. Az ügyészség egyébként a nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó büntetést kért a vádlottra.