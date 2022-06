Követői segítségét kéri kislánya miatt Tóth Gabi

Tóth Gabi gyakorlatilag kislánya, Hannaróza születése óta folyamatosan megosztja anyai tapasztalatait blogján, melyen most is őszintén beszélt a rá váró kihívásokról, jelesül a nyaralásról. Igen, a nyaralás is lehet kihívás, amit már insta-posztjában is felvetett:

– Azon pörög az agyam, hogy milyen “veszélyek” leselkednek majd ott ránk.

Friss blogbejegyzésében ki is fejtette, mire gondol: bizony ez lesz az első alkalom, hogy kislányával nyaralnak, méghozzá a Balatonnál. És noha Tóth Gabi kvázi úgy ismeri a magyar tengert, mint a tenyerét, tart is a kiruccanástól. Illetve úgy is fogalmazhatnánk: mivel ismei, tart tőle.

Veszélyek leselkednek Tóth Gabi kislányára

Az énekesnő részletezte: három dologtól fél igazán. Az egyik maga a víz, ami valójában elég szeszélyes.

– Ott aztán tényleg elég egy pillanat figyelemvesztés, és baj lehet. Egy barátnőm egyszer állt a kisfia mellett, aki éppen mászott fel az elefánt alakú csúszda három lépcsőfokán, és egy centire a gyerekétől lehajolt, hogy vizet szívjon a fia vízipisztolyába. Mire felnézett, már nem volt a csúszdán a gyerek. A víz ugyan csak térdig ért azon a helyen, de teljesen fel volt kavarodva, így beláthatatlan volt. Szegény barátnőm éveknek tűnő másodpercekig kiabálta fejhangon a fia nevét, már teljes pánikban, amikor meglátta a gyerek fejbúbját a két méterrel távolabb lévő csúszdán. Addigra lepergett előtte az élete, és mi tagadás, elmondása szerint az emberek nem nagyon mozdították a fülük boltját sem – írta.

A másik a bogarak, jelesül a darazsak, amikre Gabi allergiás, és elképzelhető, hogy talán a kislánya is az lehet.

A harmadik pedig maga a nap.

– Ti kenitek a gyereket naptejjel, vagy UV szűrős ruhát adtok rá? Vagy mindkettőt? A lányom tőlem örökölte a tejfehér bőrét és nagyon szeretném megóvni. A probléma az, hogy rengeteg dolgot lehet olvasni a krémekről pro és kontra és én elvesztem a rengeteg információban. Tehát most is hálás lennék pár tanácsért – fordult követőihez.