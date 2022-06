Soltész Rezső pihenni jött Hajdúszoboszlóra

Hajdúszoboszló előkelő helyezését számos tényező indokolja: fő turisztikai attrakciója Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, valamint változatos a szálláshely- és programkínálata, és a Debrecen-Hajdúszoboszló-Hortobágy-Tisza-tó kiemelt turisztikai desztináció részeként nagyszerű kirándulási lehetőségeket kínál mindazoknak, akik a fürdőzést aktív programokkal, vagy városlátogatással szeretnék kiegészíteni. Nem véletlenül választotta a város a szlogent: „Érezd jól magad!”

Soltész Rezső énekes, dalszerző, szövegíró 50 éve van a pályán. Nem először járt Hajdúszoboszlón, hiszen többször is meghívták a városba, énekelt többek között a szabadtéri színpadon is, de most volt az első alkalom, hogy több napot is itt töltött.

A legendás énekes több napot pihent Hajdúszoboszlón Fotó: Hevesi Norbert H1Studio

– Most pihenni érkeztem a városba, amit remekül egészítettek ki a különböző gyógykezelések. Nagyszerű élmény volt például a masszázs, úgy tervezem, hogy a július 16-i hajdúszoboszlói koncertem előtt szánok rá időt, és újból elmegyek masszíroztatni. Meglepetés volt számomra, hogy itt ennyire ki van építve a fürdőn kívüli gyógykezelések rendszere. Több hotel is rendelkezik saját részleggel. Én is kaptam különböző kezeléseket, kipróbáltam a sószobát, a lávaköves masszázst és vízi gyógytornán is részt vettem – emlékezett Rezső.

Kiélvezte a fürdő nyújtotta lehetőségeket Fotó: Hevesi Norbert H1Studio

– Sokat sétáltunk a városban, és feltűnt, hogy az autós forgalom – valószínűleg az elkerülő autópályának köszönhetően – sokkal kisebb, mint korábban. Nem hagyhattuk ki a városnéző nosztalgiavonatot, a Dotto-t sem. Utunk során külön élmény volt látni a rengeteg apartmant, az épülő belvárosi sétálóutcát, érezhető, hogy a város teljes lakosságának megélhetése a turizmuson alapul, és hogy kiszolgálja az ide érkezőket. Jó volt látni az embereken, hogy mindenki szórakozik, elengedi magát, és élvezi azt, hogy végre itt a nyár – osztotta meg élményeit az énekes.

Természetesen a medencéket is kipróbálta Fotó: Hevesi Norbert H1Studio

– Volt egy mini-fellépésem is. Örültem, hogy sokan voltak, és nem csak az éppen arra járók, ahogy az az ilyen jellegű előadásokon előfordul, tudom, legtöbben már értesültek korábban az eseményről és csak azért jöttek el, hogy találkozzanak velem. Azért is különleges volt ez az esemény, mert az ismert számok mellett egy új lemezanyagot is bemutattam a közönségnek, ez volt a „premier”. Izgultam, hogy milyen lesz a fogadtatása az új daloknak, melyek egyébként csak az én előadásomban számítanak újnak, mert valamennyi régi nagy sláger. Boldog voltam, mert úgy gondolom, nagyon jól sikerült ez a délután, a közönség végig velem együtt énekelt. Hatalmas feltöltődés számomra minden ilyen találkozás, feldob, amikor azt látom, hogy az emberek mosolyognak, énekelnek, jól érzik magukat.

Soltész énekelt is az egybegyűlteknek Fotó: Hevesi Norbert H1Studio

Sokan, ahogy a művész is, elsősorban pihenni, regenerálódni jönnek Hajdúszoboszlóra, hiszen a város egész évben várja a gyógyulni vágyókat. Három fedett, 32, 36, 38 C hőfokú és négy nyitott gyógyvizes medence várja a vendégeket. Emellett igénybe vehetnek még a szaunát, súlyfürdőt, iszappakolást, kádas fürdőt is. A jódos, brómos, konyhasós gyógyvíz elsősorban reumatikus betegségek kezelésére alkalmas. A fürdőkúra hatása műtéti utókezelések, idegi, bőrgyógyászati eredetű megbetegedések (ekcéma, pikkelysömör) esetében is észlelhető.

A legnagyobb szórakozási lehetőséget természetesen az élményfürdő különböző medencéi szolgáltatják. Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, a Hungarospa a tavalyi évben egy szabadtéri wellness fürdővel, a Prémium Zónával bővült, ahol további 2500 m² vízfelület várja a látogatókat. Az ezer fő befogadására alkalmas új részleg egyben egy világkörüli utazásra is hív: a Plitvicei-tavak inspirálta medencében vízesés, az Amazonas hangulatát felidéző részen galériákon elhelyezett jakuzzik, a Tahiti-medencében pedig vízibár is helyet kapott. Van itt még sodrófolyosós medence, pezsgőágy és gyerekmedence is, valamint érdemes felfedezni a zóna ételkínálatát is.

A fürdő hatalmas élmény kicsiknek-nagyoknak egyaránt Fotó: Hevesi Norbert H1Studio

Az Aqua-Palace fedett élményfürdő egy 3 szintes vízi élmény palota, ahol az élményelemekkel felszerelt tematikus fürdők világa egész évben várja a felüdülni vágyókat, emellett a sportolni és szaunázni vágyók számára is kiváló szolgáltatásokat kínál a létesítmény. A Szörf épületben sport- és fitnesz-szolgáltatások: squashpálya, úszómedence és alakformáló torna várják a látogatókat.

A Strand a fürdőkomplexum legnagyobb kiterjedésű része, itt található a Mediterrán tengerpart, ami a 6200 m²-es vízfelületével Közép-Európa legnagyobb épített medencéje. A Csónakázó-tó 5 hektáros területén akár vízi biciklizni is lehet.

Nyáron számos egyéb program: fesztiválok, lovasverseny, valamint múzeumi programok várják az ide látogatókat.

A cikk a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. támogatásával készült. Látogasson el Hajdúszoboszlóra!