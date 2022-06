Furcsa részletet szúrtak ki a követők Ördög Nóra apák napi fotóján

Noha jóval kevesebben ismerik, mint az anyák napját, bizony az apákat is szokás ünnepelni, méghozzá a legtöbb helyen, így kis hazánkban is június harmadik vasárnapján. Ez idén 19-re esett, és szinte minden sztár meg is osztott valamilyen emléket. Így tett Ördög Nóra is, aki hosszú ideje alkot egy párt Nánási Pállal, sőt, két gyönyörű gyerkőcük is született.

A tévés most a fiók mélyéről előásott pár régebbi fotót, és egy csokorba gyűjtve, a "Szeretünk, Apa" képaláírással ellátva meg is osztotta rajongóival, akik természetesen nagyon örültek a családi felvételeknek és a nosztalgiázásnak.

Persze akadt olyan is, aki nem csak a főszereplőket, azaz Palit, Micit és Vencelt nézte, de máson is megakadt a szeme.

Különös részlet Nánási mögött

Noha a hozzászólások többsége arról szól, mennyire örül mindenki a közzétett emlékeknek, a kommenteket olvasgatva bizony kiderül, hogy a lapozgatós poszt egyik fotóján, jelesül a negyediken valaki furcsa dolgot vett észre a háttérben, kissé elmosódva, de azért olvashatóan.

Rég került a csemperagasztó annyiba – írta mosolyogva valaki, hozzátéve: természetesen ő is boldog apák napját kíván.

Van rajongó, aki a részletekre is ügyel! Fotó: Instagram

Kétségtelen: nem minden kép tegnap készült... :)

Örömmel nosztalgiázik

Ördög Nóra egyébként aránylag sűrűn lepi meg követőit a közösségi oldalain régebbi képekkel. Legutóbb pár hete tett így, akkor néhány csodaszép fürdőruhás felvétellel lehettünk gazdagabbak, amik még a műsorvezető terhessége alatt készültek, májusban pedig Miciről került ki egy igazi "egykor és most" poszt: szinte rá sem lehet ismerni, annyira megnőtt!