Minden készen: Nádai Anikó megmutatta kisfia gyönyörű gyerekszobáját

Nádai Anikó és Hajmásy Péter kisfia kicsit több, mint egy hónap múlva jön világra. A csinos műsorvezető pocakja egyre nagyobb, nem rég azt is elárulta már, hogy mindent össze készített, amit majd magával visz a kórházba. Egy másik fotója pedig arról árulkodik, hogy már a babaszoba is készen áll a kicsi érkezésére. Anikó 24 órán át elérhető Instagram-történetéből az is kiderült, hogy a büszke nagypapa sok mindent segített a fiataloknak.

A csinos kismama másodszor is kisfiúnak ad életet, ugyanis egy előző kapcsolatából már van egy kisfia, Patrik.

Alakulunk. Szerencse ha ezermester após is van a háznál