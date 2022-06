Megszólaltak Lukácsék: gyűlöletcunami zúdult a Tankcsapdára

Június első napján debütált a YouTube-on a Tankcsapda és a BSW BAZ+ című közös dala, amely nagyjából egy szakítás történetét és feldolgozási folyamatát énekli meg. A refrén így kezdődik: „Túl vagyok rajtad, ba*meg.” A dalhoz forgatott klip történetét állítólag a két formáció közösen készítette, a végeredményben oldtimer és luxusautó, felhőtlenül bulizó ötvenes és harmincas éveikben járó zenészek és persze egy csomó lengén öltözött lány látható. Egy fiatal lány ruhája alá fényképeznek, italt lopnak és alvó embereket fröcskölnek.

Fotó: BSW x TANKCSAPDA - BAZ+ (Túl vagyok rajtad) Youtube

A már-már tinisláger paródiának is felfogható szerzemény igencsak megosztóra sikerült. Egy nap alatt szinte felrobbant a zenekar közösségi oldala a sok dühös véleménytől. Többen is úgy érezték, csalódtak kedvenceikben, aminek hangot is adtak. De volt olyan is, aki megvédte a zenekar tagjait.

„Egyszerűen döbbenetes számomra, hogy meg se halljátok azokat, akik azzá tettek titeket, akik vagytok. Gyakorlatilag leköptétek őket ezzel. Soha többet nem megyek koncertetekre…– írta egy kommentelő.

„Lukács Laci 50+os, azt várná a vele egykorú rajongó, hogy ha nem is lép ki a fiatal rocker imázsából, de a felköpést- aláállást (...). Hol van már az Egyszerű dal színvonala” – hangzik egy másik vélemény.

Fotó: BSW x TANKCSAPDA - BAZ+ (Túl vagyok rajtad) Youtube

A Bors elérte a Tankcsapda tagjait. Arra kértük őket, hogy reagáljanak a rajongók csípős megjegyzéseire.

– Nem érdekel bennünket a kommentelő társadalom! Úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja a maga kedvencét a zenéink között. Mi egy alkotói társaság vagyunk és a szabadság a lényegünk. De szeretnénk megnyugtatni mindenkit, hogy urai vagyunk a helyzetnek és a következő klip már sokkal rockosabb lesz – nyilatkozta lapunknak Lukács László, akinek szavait a zenekar tagjai is megerősítették.

Akárhogy is, az biztos, hogy a Tankcsapda most elérte: velük van tele a sajtó.

És akkor íme a szóban forgó klip is: