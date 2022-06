Kulcsár Edina gyerekei elfogadták G.w.M-et

Végigsöpört a közösségi oldalakon, ahogy Kulcsár Edina édesanyja születésnapját ünnepli. Hatalmas szeretet, kitörő öröm, de nem is ez volt, amit a követők leginkább észrevettek. A képen látható, ahogyan Edina és Csuti kisfiát, Medoxot a család új tagja, G.w.M ölében tartva mosolyog bele a kamerába. A Bors felkereste Edinát és Csutit, akik bár eltérő módon reagáltak megkeresésünkre, abban azonban egyet értenek, hogy nincs viszály közöttük.

„Nem akarom, hogy rosszul essen neki”

– Szerencsére pikk-pakk befogadták Márkot – kezdte lapunknak Kulcsár Edina, aki szűkszavúan, ellenben nagyon boldogan nyilatkozott lapunknak a családjában lévő kapcsolatokról. – Nagyon szeretik, jól elvannak egymással, de őszintén szólva nem hiszem, hogy ebben a témában többet kellene mondanom. Nyilván nem örülne neki az édesapjuk, ha ódákat zengenék az új páromról, aki ilyen szinten része a gyerekek életének. Nem akarom, hogy rosszul essen neki, vagy bármivel is megbántsam őt, így többet most nem mondhatok – zárta le a beszélgetést a szépségkirálynő.

A Bors a beszélgetést követően felkereste Szabó András Csutit is, aki pár mondatban reagált csak arra a kérdésünkre, hogy mit gondol a gyerekek és G.w.M közötti láthatólag igen jó viszonyról.

– Nem hiszem, hogy erre nekem reagálnom kéne. Meg van róla nyilvánvalóan a véleményem, de nem kell ebbe nekem beleszólnom – utasított el minket higgadtan a médiaguru.

Egyre kiegyensúlyozottabb a kapcsolat

Nem csak a Kulcsár család viszonyul ennyire jól az új férfihoz. Az Instagram-posztok és sztorik szerint G.w.M édesanyja és a modell között is nagyon jó barátság kezd kialakulni. Közös csajos programokra járnak, láthatólag egy nagyon baráti, egészséges viszony alakult ki a két nő között. Kulcsár Edina még csak néhány hónapja G.w.M barátnője, de már van közös otthonuk, egymásra tetováltatták a másik nevét és úgy tűnik, a családjuk is egyre több időt tölt együtt. Az egykori szépségkirálynő már az anyósának nevezi a rapper édesanyját, akivel közös képet is mutatott a közösségi oldalán. Egy korábbi interjú szerint az „anyós” megnevezés egyre aktuálisabb lehet, mivel Edina elmondása szerint bárhol, bármikor „igen”-t mondana szíve választottjának.

Nehéz időszak

Habár Edina élete tehát egyre szebb, egyre jobb, sajnos Csutinak az elmúlt év az egyik lehető legrosszabb, ami valaha sújtotta. Elvesztette testvérét, tönkrement a házassága, elvesztette otthonát és gyermekei életében is csak a vasárnapi apuka szerepe maradt számára. Most újabb veszteséggel kell megküzdenie. Szomorú, egyben elgondolkodtató bejegyzésben tudatta követőivel Szabó András Csuti, hogy életében újabb gyászra került sor. Bár azt nem árulta el, pontosan miről van szó, a kép alatti hozzászólásokból kiderült: az üzletember a nagymamáját gyászolja.