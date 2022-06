Csuti: Beleőrülnék, sőt, belehalnék!

Az ember szíve összeszorul, ha egy kisbaba betegségéről hall, ráadásul egy olyan ritka kórról, amellyel az egész világon csak ez a kisgyermek. A magyar kisfiú, Boldizsár és családja nem adják fel a reményt, bíznak abban, hogy összejön a kezeléshez szükséges pénzösszeg.

– Boldizsár baba egy PDH X nevű betegségben szenved. A szervezete a szénhidrátot nem tudja energiává alakítani, így a szervezetben maradt anyag megemeli a tejsav-szintet. Ennek a magas értéknek pedig szövetromboló hatása van, amely súlyos károkat okoz a szervezetben. Izomsorvadást, vakságot, süketséget és agyi degenerációt, mígnem végzetes kimenetelűvé válik – írta Csuti segítségkérő posztjában a minap, aki már többször bizonyította, hogy gondolkodás nélkül áll a jó ügyek mellé.

- Egy jó ismerősömtől hallottam Boldikáról, és megrendülten álltam a dolog fölött. Micsoda? Hogyan történhet ez? Segítenem kell, és segíteni is fogok! Ha törik, ha szakad! – jelentette ki az üzletember a Borsnak eltökélten. Elhatározta, hogy mindenáron segít összegyűjteni a pénzt a kizárólag külföldön elvégezhető kezelésre. Egy speciális génterápia mentheti meg a kisfiú életét, és a világon ő lehet a második gyerek, aki részt vehet ebben a projektben.

Mint apa beleőrülnék, sőt, belehalnék, ha az én gyerekemmel történne ez! Ők mindennél fontosabbak nekem, és már csak ha náthásak, azt sem tudom elviselni, hogy tehetetlen vagyok – mondta el nekünk őszintén apai érzéseit Csuti, aki a közösségi médiával foglalkozó cégén keresztül próbál segítséget nyújtani a szerencsétlenül járt családnak, ugyanakkor ő maga is hozzájárult anyagilag is a kezelésekhez. Bejegyzésére már most rengetegen reagáltak, szépen gyűlik a pénz, de sajnos az idő kulcsfontosságú a történetben.

Fotó: Bánkúti Sándor

Nincs időnk, Boldika helyzete nem lesz jobb, csak egyre romlik sajnos. Nem szabad késlekednünk! Csodálom a magyar embereket, mert sokszor összefogtak már ha egy háborús helyzetről, ha egy katasztrófáról volt szó, de láttuk már azt is, ahogy SMA-s kisgyereknek gyűlt össze hihetetlen összeg – nyilatkozott elismerően az üzletember, biztatva az embereket a segítségnyújtásra, és lapunknak azt is említette, hogy már most arra tanítja gyermekeit, hogy ahol tudnak, ők is segítsenek a bajba jutottakon.